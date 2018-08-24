На Смоленщине планируют увеличить посевы льна до 100 тысяч га к 2030 году

СМОЛЕНСК, 24 авг — РИА Новости. Администрация Смоленской области планирует к 2030 году увеличить посевы льна до ста тысяч гектаров, заявил глава региона Алексей Островский, выступая на XIV Съезде Совета муниципальных образований Смоленской области.

"В настоящее время наш регион является базовым для развития льняного комплекса на территории страны. Поэтому администрация области ставит амбициозную, но вполне достижимую задачу — возвратить Смоленщине лидирующие позиции в стране по производству и экспорту льнопродукции. Задача заключается в том, чтобы посевы льна в следующем году были увеличены до десяти тысяч гектаров, к 2024 году — до 25 тысяч, а к 2030-му — до ста тысяч", — сказал Островский.

По его словам, для решения этой задачи на Смоленщине созданы все необходимые условия: субсидирование сельскохозяйственной техники за счет областного бюджета составляет 40% от её стоимости, организована несвязанная поддержка в сфере производства льна-долгунца, приобретаются элитные семена.

Кроме того, в нынешнем году льняные поля появились еще в трех районах области — в настоящее время возделыванием этой культуры занимаются 12 районов. "Ставлю задачу, чтобы в 2019 году льном занимались все районы", — подчеркнул губернатор.

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