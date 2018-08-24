Медведев поручил установить единый тариф на транспортировку газа

МОСКВА, 24 авг — РИА Новости. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев поручил ФАС, министерству энергетики и министерству экономического развития до конца текущего года установить единый тариф на транспортировку газа для всех поставщиков, говорится в распоряжении об утверждении "дорожной карты" по развитию конкуренции в отраслях экономики.

"Создание условий для развития конкуренции, выравнивание условий осуществления хозяйственной деятельности между поставщиками газа. Установление единого тарифа на транспортировку газа по магистральным газопроводам для всех поставщиков газа", — говорится в документе.

Соответствующие изменения в постановление правительства РФ "О государственном регулировании цен на газ, тарифов на услуги по его транспортировке и платы за технологическое присоединение к газораспределительным сетям на территории РФ" должны быть внесены в течение четвертого квартала 2018 года, отмечается в "дорожной карте".

Кроме того, ФАС и Минэнерго должны до конца второго квартала 2019 года разработать новую методику формирования тарифа на транспортировку газа, отмечается в документе.

Сейчас "Газпром" поставляет свой газ по магистральным газопроводам по внутренним тарифам, ставку тарифа для транспортировки газа независимых производителей определяет государство. В последний раз тарифы повышались в 2015 году (на 2%), притом что в 2014 году индексации тоже не было. По текущим правилам, индексация транспортного тарифа должна происходить с 1 июля вместе с оптовыми ценами на газ, но в последние два года повышаются только оптовые цены.