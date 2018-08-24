Налоговая нагрузка на бизнес не будет меняться, заявил Силуанов

Министр финансов РФ Антон Силуанов во время пресс-подхода по итогам встречи с представителями российского бизнеса. 24 августа 2018

Министр финансов РФ Антон Силуанов во время пресс-подхода по итогам встречи с представителями российского бизнеса. 24 августа 2018

МОСКВА, 24 авг — РИА Новости. Власти РФ заверили компании в неизменности налоговой нагрузки, сообщил журналистам первый вице-премьер — министр финансов Антон Силуанов по итогам встречи с компаниями.

"Мы проинформировали предприятия, что в планах правительства нет повышения налогов на бизнес, наоборот, мы еще раз подтвердили, что налоговая нагрузка меняться не будет по сравнению с той, которая обсуждалась с РСПП и предприятиями, которая уже принята законодательно. Она будет у нас сохраняться", — сказал Силуанов.

В пятницу российские компании встречались с помощником президента Андреем Белоусовым и первым вице-премьером, министром финансов Антоном Силуановым.