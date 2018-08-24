МТС инвестирует в развитие связи и цифровизацию Оренбуржья миллиард рублей

ОРЕНБУРГ, 24 авг — РИА Новости. Компания МТС до 2020 года инвестирует в развитие инфраструктуры связи и цифровизацию Оренбургской области миллиард рублей, соответствующее соглашение о сотрудничестве подписали губернатор региона Юрий Берг и президент ПАО "МТС" Алексей Корня, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы губернатора и правительства Оренбургской области.

По его словам, приоритетными направлениями сотрудничества станут развитие инновационных технологий и сервисов, связанных с цифровизацией экономики, промышленности и социальной сферы региона, а также развитие инфраструктуры связи на территории области.

"Для Оренбуржья наличие мобильной связи особенно в удаленных от центра территориях — это критерий качества жизни людей, а зачастую и вопрос их безопасности. Развитию коммуникационных технологий, беспроводной связи во взаимодействии с сотовыми операторами уделяется повышенное внимание. За последние пять лет охват мобильной связью населенных пунктов региона увеличился с 75% до 90%. Компания МТС развивает мобильные и волоконно-оптические сервисы, модернизирует оборудование. По просьбе правительства области в 2017 году были запущены три новые базовые станции, которые обеспечили связью восемь малых сел.

Подписанное соглашение станет стимулом для продолжения этой работы", — процитировали в пресс-службе Берга.

По словам Корня, компания МТС готова внедрять цифровые решения в реальную жизнь региона.

"Цифровизация — новый двигатель прогресса, поскольку именно технологии обеспечивают сейчас развитие экономики, повышение производительности труда, доступность медицины, образования и других базовых сфер, определяющих качество жизни современного человека", — привели в пресс-службе слова президента МТС.

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