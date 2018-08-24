Юрий Берг: каждый третий российский арбуз выращен в Оренбургской области

ОРЕНБУРГ, 24 авг — РИА Новости. Каждый третий российский арбуз выращен в Оренбургской области, сообщил губернатор региона Юрий Берг, выступая на открытии ежегодного регионального фестиваля "Соль-Илецкий арбуз".

"Каждый третий российский арбуз выращен в Оренбуржье. Это особенная гордость, потому что в нашем климате работать на земле трудно вдвойне. У Соль-Илецка три главных символа — соль, бахчи и солёные озёра. Каждый год сюда съезжается более порядка миллиона туристов со всей России и зарубежья, так как курорт входит в пятёрку самых популярных направлений внутреннего туризма. А к концу лета по трассе растягивается караван большегрузов: соль-илецкие арбузы доставляются во все регионы", — цитирует Берга пресс-служба губернатора.

В пресс-службе отметили, что Оренбургская область занимает лидирующую позицию в производстве бахчевых культур.

"В этом году площадь продовольственных бахчевых культур в Оренбургской области составляет 50,9 тысячи гектаров, что на 28,9 гектара больше, чем в Волгоградской области и 43,4 гектара больше, чем в Астраханской области", — сказал собеседник агентства.

В пресс-службе добавили, что на XIII фестивале "Соль-Илецкий арбуз", который проходит в Оренбургской области, провели конкурс на самый большой арбуз. Его вес составил 23 килограмма.

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