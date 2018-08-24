Рябков рассказал о реакции на "торговую войну" США и Китая

МОСКВА, 24 авг — РИА Новости. Россия заинтересована в решении "торговой войны" между США и Китаем цивилизованными методами, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

По его словам, "торговая война" между США и КНР, видимо, будет иметь последствия с точки зрения темпов глобального роста и некоторой разбалансировки рынков, а такая тенденция нежелательна.

"Пока мы видим взаимное введение тарифов на серьезные товарные группы. Отметим, что темы обсуждаются между Вашингтоном и Пекином. Россия как государство, в достаточной мере интегрированное в мировую экономику и мировые финансы, не может на себе не ощущать последствий происходящего. Мы, конечно, заинтересованы, чтобы проблемы были урегулированы более цивилизованным путем и чтобы не предпринимались меры, которые фактически оказывают угнетающее, депрессивное воздействие на мировой экономический рост, на разные рынки", — сказал Рябков в интервью журналу "Международная жизнь".

Торговая война между Китаем и США началась после того, как 6 июля этого года в силу вступили взаимные повышенные таможенные пошлины между этими государствами. США ввели пошлину в 25% на импорт 818 наименований товаров из Китая общим объемом поставок в 34 миллиарда долларов в год. В качестве контрмеры Китай в этот же день ввел пошлину в 25% на импорт равнозначного объема американских товаров. В этот четверг США ввели пошлину в 25% на импорт китайских товаров объемом 16 миллиардов долларов. Спустя минуту китайская сторона ввела аналогичные меры.