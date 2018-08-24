Пакистан планирует в ближайшее время закупить российские вертолеты "Ансат"

КУБИНКА (Московская область), 24 авг — РИА Новости. Ряд пакистанских компаний планирует в ближайшее время заключить контракты на поставку российских легких многоцелевых вертолетов "Ансат", сообщили РИА Новости в пятницу в пресс-службе холдинга "Вертолеты России".

Как ранее заявлял гендиректор компании Андрей Богинский, в конце 2017 года "Ансат" проходил испытания в Пакистане на возможность работы в экстремальных климатических условиях.

"У холдинга есть ряд проектов по поставкам вертолета "Ансат" в Пакистан. Речь идет о крупных компаниях, занимающихся корпоративными перевозками пассажиров. В ходе испытаний в стране вертолет "Ансат" на деле доказал свою эффективность в условиях высоких температур. Пакистанские заказчики всерьез рассматривают эту машину для закупок в ближайшее время", — сказали в "Вертолетах России".

"Ансат" — легкий двухдвигательный многоцелевой вертолет, в зависимости от модификации может принять на борт до девяти человек. Максимальная взлетная масса машины составляет до 3,6 тонны, ее коммерческая нагрузка составляет 1,3 тонны, крейсерская скорость — до 260 километров в час, максимальная — 275 километров в час, дальность полета при полной заправке — 520 километров. "Ансат" сертифицирован для использования в температурном диапазоне от —45 до +50 градусов по Цельсию.