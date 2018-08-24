России надо отказаться от доллара при взаимных расчетах, заявил Рябков

МОСКВА, 24 авг — РИА Новости. России в условиях американских санкций надо на деле начать избавляться от доллара как средства взаимных расчетов, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

"Мне кажется, нужно обезопасить себя через снижение роли доллара и американской финансовой системы в мировой экономике. Настал момент, когда мы должны от слов переходить к делу, избавляться от доллара как средства взаимных расчетов, заниматься поиском других схем. Слава богу, это происходит, и мы будем форсировать такую работу", — сказал он в интервью журналу "Международная жизнь".

Администрация США анонсировала 8 августа новые санкции против России из-за якобы использования ею химоружия в Солсбери, где в марте, согласно утверждениям британских властей, были отравлены бывший офицер ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия. Первый пакет санкций вступит в силу 27 августа. Речь, прежде всего, идет о введении ограничений на поставки в Россию продукции двойного назначения.

Утром 4 июля в Эймсбери два человека попали в больницу после "воздействия неизвестного вещества". Одна из пострадавших скончалась, мужчина — пришел в сознание. В Скотленд-Ярде заявили, что они отравились тем же веществом, что и экс-полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия. Эймсбери находится неподалеку от Солсбери, где в начале марта отравили Скрипалей. Лондон обвинил в отравлении Москву, но не привел никаких доказательств. Россия свою причастность категорически отрицает. Москва не раз предлагала провести совместное расследование инцидента, однако Лондон проигнорировала инициативу и отказал в доступе к Скрипалям. Также МИД уличил британского премьера Терезу Мэй во лжи. Так, она утверждала, что яд для Скрипалей изготовили в России. Однако в лаборатории Портон-Даун это опровергли. В середине мая экс-офицер ГРУ покинул больницу, его дочь выписали еще в середине апреля. Она заявила, что вернется в Россию.