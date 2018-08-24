Выплаты клиентам "Центрально-Европейского банка" начнутся после 7 сентября

МОСКВА, 24 авг — РИА Новости. Выплаты вкладчикам лишившегося лицензии "Центрально-Европейского банка" начнутся не позднее 7 сентября, сообщает Агентство по страхованию вкладов (АСВ).

"Выплаты начнутся не позднее 7 сентября 2018 года… Для оперативного приема заявлений граждан и максимально быстрых выплат им компенсаций по вкладам агентство намерено использовать банки-агенты. В соответствии с решением правления агентства такие банки-агенты будут отобраны на конкурсной основе в срок не позднее 30 августа 2018 года", — говорится в сообщении.

Банк России отозвал лицензию у "Центрально-Европейского банка" с 24 августа. Регулятор отмечал, что приоритетным направлением бизнес-модели банка являлось предоставление банковских гарантий. Портфель выданных кредитной организацией гарантий по состоянию на 1 августа 2018 года составил более 6,5 миллиарда рублей и превысил размер ее собственных средств в 9 раз.

При этом использовавшийся банком формальный подход к оценке деятельности принципалов в конечном итоге привел к существенному росту убытков текущего года, связанных с исполнением обязательств по предоставленным гарантиям, в том числе в судебном порядке. Кроме того, вследствие проведения крайне рискованной кредитной политики на балансе банка образовался значительный объем активов низкого качества.

По величине активов, согласно данным ЦБ, банк на 1 августа занимал 322-е место в банковской системе РФ.