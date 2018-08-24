Китай и США обменялись мнениями по торговым вопросам

ПЕКИН, 24 авг – РИА Новости. Китай и США в ходе переговоров в Вашингтоне провели конструктивный и откровенный обмен мнениями по вопросам, представляющим взаимный интерес, говорится в заявлении министерства коммерции КНР.

"По приглашению американской стороны, заместитель министра коммерции КНР Ван Шоувэнь во главе китайской делегации направился в Вашингтон и провел 22-23 августа конструктивный и откровенный обмен мнениями по торговым вопросам, представляющим обоюдный интерес, с делегацией США во главе с заместителем министра финансов США по международным делам Дэвидом Малпассом", — говорится в заявлении ведомства.

Отмечается, что стороны намерены поддерживать связь по дальнейшим шагам. Других подробностей двухдневный переговоров в столице США пока не приводится.

Торговая война между Китаем и США началась после того, как 6 июля этого года в силу вступили взаимные повышенные таможенные пошлины между этими государствами. США ввели пошлину в 25% на импорт 818 наименований товаров из Китая общим объемом поставок в 34 миллиарда долларов в год. В качестве контрмеры Китай в этот же день ввел пошлину в 25% на импорт равнозначного объема американских товаров. В этот четверг США ввели пошлину в 25% на импорт китайских товаров объемом 16 миллиардов долларов. Спустя минуту китайская сторона ввела аналогичные меры.