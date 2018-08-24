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Экономика

Пережиток социализма. На Украине ликвидируют горячее водоснабжение

Сюжет:
Ситуация на Украине. Август 2018 (278)
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© РИА Новости / Алексей МальгавкоПерейти в фотобанкОтключение горячей водыОтключение горячей воды
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
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МОСКВА, 24 авг — РИА Новости, Александр Лесных. Чиновники предлагают украинцам самостоятельно обеспечивать себя коммунальными услугами. Управляющие компании идут еще дальше — платят коллекторам, чтобы выбить долги предприятиям ЖКХ из обнищавших граждан. Тем временем государственный долг страны превысил 76 миллиардов долларов. Что ждет Украину осенью и почему очередной кредит Международного валютного фонда только усугубит экономическую ситуацию — в материале РИА Новости.

Что посеешь, то и пожнешь

Газовое оборудование в Львовской области
© РИА Новости / Стрингер
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Конец света по-украински: в Киеве остановлены две из трех ТЭЦ
В ближайшие полтора года Киеву предстоит выплатить кредиторам почти десять миллиардов долларов. Общая задолженность достигла 76,3 миллиарда, что в 2,5 раза больше валютных резервов Нацбанка, подсчитали эксперты VoxUkraine. Это примерно по 1800 долларов, или почти 50 тысяч гривен, на каждого гражданина Украины.

Рынок внешних заимствований для Киева закрыт — прежде чем предлагать инвесторам свои облигации, нужно где-то найти восемь миллиардов долларов для покрытия бюджетного дефицита. Последняя надежда — на МВФ, однако кредитор не торопится выделять средства.

Главное условие: правительство должно повысить цены на газ для населения до общерыночных. Это значит, что обычным гражданам придется платить столько же, сколько и промышленным предприятиям.

Митинг с требованием отставки главы Нацбанка Украины проходит в Киеве. Архивное фото.
© РИА Новости / Александр Максименко
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Американские эксперты предрекли "финансовый хаос" на Украине
Соответствующее обязательство перед МВФ подписали президент, премьер-министр и глава Нацбанка. Теперь местные СМИ гадают, чья голова полетит первой, когда украинцы получат платежки с новыми тарифами.

Главный кандидат на вылет — глава кабмина Владимир Гройсман. Он, в свою очередь, пытается переложить вину за нынешнее состояние экономики на предшественников. Действия правительства в 2005-2013 годах, по его мнению, привели к тому, что Украина оказалась "закованной в наручники госдолга".

В номинальном выражении в этот период долг действительно вырос заметнее, чем при Порошенко. Однако Гройсман умолчал  о другом важном показателе: по данным издания Insider, в 2013 году обязательства перед кредиторами составляли 76,59% от ВВП, а в 2017-м — 122%.

Принудительная закалка

Даже если граждане смирятся с повышением тарифов, газа может попросту не хватить на всех: к концу августа в подземных хранилищах удалось накопить лишь 13,8 миллиарда кубометров топлива, а это всего 44% их вместимости.

В сентябре "Нафтогаз" планирует по собственной инициативе поднять цену на газ для предприятий на 4,6%. Если к этому добавится еще и увеличение тарифов в соответствии с требованием МВФ, украинцам придется платить порядка 11,6 гривны за кубометр вместо прошлогодних 6,9.

В Киеве прекрасно понимают, что в результате долги населения за услуги ЖКХ, которые сейчас достигают 37 миллиардов гривен, резко возрастут. Поэтому пытаются найти вариант, который позволит, формально выполнив требование МВФ, избежать объяснений с собственными гражданами.

Президент Украины Петр Порошенко. архивное фото
© РИА Новости / Стрингер
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Порошенко пожаловался, что украинские политики поддерживают Путина
В частности, вице-премьер, министр строительства и ЖКХ Геннадий Зубко предложил воспользоваться европейским опытом и отказаться от централизованного горячего водоснабжения. Другими словами, каждая украинская семья должна купить себе электрический водонагреватель.

Однако, по оценкам украинских экспертов, треть населения просто не может себе этого позволить. И устаревшие электросети вряд ли выдержат такую нагрузку. Не говоря уже о том, что топлива для электростанций в стране тоже не хватает.

В Николаевской области коммунальщики поступили еще проще: наняли коллекторское агентство, чтобы разобраться с должниками. Правда, сейчас этой историей занялась прокуратура, но, похоже, примеру николаевцев готовы последовать и в других регионах Украины.

Медвежья услуга от Меркель

Военная техника в Иловайске Донецкой области. Архивное фото
© РИА Новости / Геннадий Дубовой
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Суд обязал проверить Порошенко на причастность к трагедии в Иловайске‍
Последний источник стабильных доходов страна может потерять уже через год, когда заработает "Северный поток — 2". Европейские друзья Киева требуют, чтобы Россия сохранила транзит газа в Европу через Украину в объеме 30–40 миллиардов кубометров в год, то есть на уровне рентабельности газотранспортной системы (ГТС). Об этом 18 августа после встречи с Владимиром Путиным заявила Ангела Меркель.

Однако спустя два дня официальный представитель правительства ФРГ Штеффен Зайберт уточнил, что Меркель бьется за сохранение статуса страны-транзитера вовсе не за украинское "спасибо". Взамен Киеву придется провести модернизацию своей ГТС. За свой счет.

© Виталий ПодвицкийА скакать было легче!
© Виталий Подвицкий
А скакать было легче!
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