Для МВД закупят программное обеспечение защиты от целевых атак

Дежурная часть ГУ МВД по г. Москве. Архивное фото

Дежурная часть ГУ МВД по г. Москве. Архивное фото

МОСКВА, 23 авг — РИА Новости. Программное обеспечение по обнаружению целевых атак закупят для организации защиты информации в системе МВД России, следует из материалов на портале госзакупок.

Соответствующий тендер с начальной (максимальной) ценой контракта 71,458 миллиона рублей проводит НПО "Специальная техника и связь" МВД России.

Указывается, что ПО должно поддерживать установку на операционные системы Windows и должно обеспечить комплексную защиту вычислительной инфраструктуры за счет обнаружения целевых атак на всех стадиях их реализации, обеспечения возможности реагирования на выявленные угрозы, обеспечения приоритизации инцидентов и распознавания замаскированных атак.

Программное обеспечение должно иметь возможность работы без передачи какой-либо информации вне защищаемой инфраструктуры и обладать возможностью информационного обмена.

Поставить товар нужно не позднее 30 октября. Поставщика планируется определить в середине сентября.