Для МВД закупят программное обеспечение защиты от целевых атак

МОСКВА, 23 авг — РИА Новости. Программное обеспечение по обнаружению целевых атак закупят для организации защиты информации в системе МВД России, следует из материалов на портале госзакупок.
Указывается, что ПО должно поддерживать установку на операционные системы Windows и должно обеспечить комплексную защиту вычислительной инфраструктуры за счет обнаружения целевых атак на всех стадиях их реализации, обеспечения возможности реагирования на выявленные угрозы, обеспечения приоритизации инцидентов и распознавания замаскированных атак.
Программное обеспечение должно иметь возможность работы без передачи какой-либо информации вне защищаемой инфраструктуры и обладать возможностью информационного обмена.
Поставить товар нужно не позднее 30 октября. Поставщика планируется определить в середине сентября.