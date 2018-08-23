Липецкие аграрии собрали почти три миллиона тонн зерновых

ЛИПЕЦК, 23 авг — РИА Новости. Липецкие аграрии собрали свыше 2,7 миллиона тонн зерновых, в регионе убрано 643 тысячи гектаров, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы администрации Липецкой области.

"Хлеборобы собрали свыше 2,7 миллиона тонн зерновых и зернобобовых, при этом средняя урожайность составляет 42,6 центнера с гектара", — сказал собеседник агентства.

По его словам, пять районов — Грязинский, Добринский, Долгоруковский, Задонский и Тербунский — уже завершили уборку зерновых и зернобобовых. Наибольший урожай собрали в Добринском районе — 231 тысячу тонн. Самую высокую урожайность обеспечили аграрии Елецкого района — 46,4 центнера с гектара.

В пресс-службе добавили, что на этой неделе земледельцы региона планируют завершить уборку зерновых и зернобобовых культур. Урожай этого года, по предварительным прогнозам, превысит 3 миллиона тонн. "Спасибо селянам за их тяжелый труд", — процитировали в пресс-службе главу администрации Липецкой области Олега Королева.

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