Оренбургские фермеры получили гранты на сумму свыше 55 миллионов рублей

ОРЕНБУРГ, 23 авг — РИА Новости. Двадцать три оренбургских фермера из 14 муниципальных районов области получили государственные гранты на общую сумму 55 миллионов рублей, сумма каждого гранта составила от 2,5 до 3 миллионов рублей, сообщили РИА Новости в пресс-службе губернатора и правительства региона.

"На фермеров мы возлагаем большие надежды в обеспечении качественной продукцией товарных рынков и продовольственной безопасности страны и ждём отдачи от этих государственных инвестиций. Надеюсь, поддержка поможет вам решить наиболее острые хозяйственные вопросы и откроет путь к развитию бизнеса", — привели в пресс-службе слова губернатора Оренбургской области Юрия Берга, вручившего сертификаты фермерам.

В пресс-службе добавили, что за последние шесть лет фермерские хозяйства Оренбуржья получили гранты на общую сумму 1,35 миллиарда рублей. На эти средства было закуплено около 10 тысяч голов крупного рогатого скота, свыше трех тысяч овец, порядка 200 лошадей, более 500 единиц различных сельскохозяйственных машин, в частности, тракторов, комбайнов, установок для переработки и хранения сельхозпродукции. Кроме того, было построено более 100 ферм и складов и создано 800 новых рабочих мест на селе.

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