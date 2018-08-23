ПАРИЖ, 23 авг — РИА Новости. Создание в Евросоюзе альтернативы международной системе передачи информации о платежах SWIFT возможно, но такая система полностью не сможет ее заменить, заявил РИА Новости экономист и преподаватель парижской Сорбонны Шабаль ас-Саба.

Глава МИД Германии Хайко Маас во вторник заявил, что ЕС необходимо создать независимый аналог SWIFT, чтобы защитить свои компании от санкций США против Ирана. Как пояснил РИА Новости глава комитета Госдумы по финрынку Анатолий Аксаков, желание ЕС создать свой аналог SWIFT может быть продиктовано тем, что они хотят перевести расчеты с другими странами в евро. Этого можно добиться, только создав собственную инфраструктуру, которая позволит не выводить эти финансовые сообщения в США, так как сейчас львиная доля этих расчетов идет в долларах, а вся информация через США.

"Создание альтернативной системы возможно, но она не заменит SWIFT, потому что последняя остается основной, и все центральные банки в мире за исключением России, держат свои резервы в долларах", — заявил Шабаль ас-Саба. Он добавил, что предложение ФРГ является серьезным политическим заявлением и попыткой давления на США в преддверии выборов в американский конгресс в ноябре. По его словам, предложение создать альтернативу SWIFT позволит европейцам делать операции в евро или других валютах без ведома США, но проблема в том, что 70% торговли в мире ведется в долларах.

"Это карта, которую Германия хочет разыграть в переговорах с США…. Предложение ФРГ — это значительная политическая позиция и представляет собой вызов США", — заметил экономист.

По его словам, у европейцев пока не получается защитить свои интересы в Иране. "Европейцы не могут защитить свои интересы в Иране перед лицом американских санкций. Если бы Европа могла, то крупные европейские компании типа Total не уходили бы из Ирана", — сказал ас-Саба, отметив, что появление европейской альтернативы SWIFT помогло бы работать в Иране только небольшим компаниям из ЕС, которые не имеют офисов в США.

США в этом году вышли из соглашения 2015 года об иранской ядерной программе и заявили о введении замороженных ранее санкций против Тегерана. Второй пакет американских санкций против Ирана вступит в силу 5 ноября, они затронут иранский энергетический сектор, включая сделки с нефтью, а также сделки зарубежных финансовых организаций с ЦБ Ирана.