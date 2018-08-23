ПАРИЖ, 23 авг — РИА Новости. Создание в Евросоюзе альтернативы международной системе передачи информации о платежах SWIFT возможно, но такая система полностью не сможет ее заменить, заявил РИА Новости экономист и преподаватель парижской Сорбонны Шабаль ас-Саба.
"Создание альтернативной системы возможно, но она не заменит SWIFT, потому что последняя остается основной, и все центральные банки в мире за исключением России, держат свои резервы в долларах", — заявил Шабаль ас-Саба. Он добавил, что предложение ФРГ является серьезным политическим заявлением и попыткой давления на США в преддверии выборов в американский конгресс в ноябре. По его словам, предложение создать альтернативу SWIFT позволит европейцам делать операции в евро или других валютах без ведома США, но проблема в том, что 70% торговли в мире ведется в долларах.
"Это карта, которую Германия хочет разыграть в переговорах с США…. Предложение ФРГ — это значительная политическая позиция и представляет собой вызов США", — заметил экономист.
По его словам, у европейцев пока не получается защитить свои интересы в Иране. "Европейцы не могут защитить свои интересы в Иране перед лицом американских санкций. Если бы Европа могла, то крупные европейские компании типа Total не уходили бы из Ирана", — сказал ас-Саба, отметив, что появление европейской альтернативы SWIFT помогло бы работать в Иране только небольшим компаниям из ЕС, которые не имеют офисов в США.
США в этом году вышли из соглашения 2015 года об иранской ядерной программе и заявили о введении замороженных ранее санкций против Тегерана. Второй пакет американских санкций против Ирана вступит в силу 5 ноября, они затронут иранский энергетический сектор, включая сделки с нефтью, а также сделки зарубежных финансовых организаций с ЦБ Ирана.