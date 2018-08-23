Участники Московского финансового форума обсудят меры по развитию экономики

МОСКВА, 15 авг — РИА Новости. Участники третьего Московского финансового форума (МФФ), который пройдет 6 и 7 сентября в ЦВЗ "Манеж", обсудят меры по развитию экономики России на ближайшие 6 лет, говорится в сообщении пресс-службы форума.

"Деловая программа третьего Московского финансового форума включает 26 сессий, конференцию и круглый стол. Участники форума обсудят меры, которые определят развитие экономики России на ближайшие 6 лет", — говорится в сообщении.

Тема третьего МФФ, организаторами которого выступают министерство финансов РФ и правительство Москвы, звучит следующим образом: "Финансы для развития: новая платформа формирования стабильных и сбалансированных отношений".

Ключевым мероприятием деловой программы первого дня мероприятия станет пленарная сессия "От макроэкономической стабилизации к национальным проектам. Какая финансово-экономическая политика обеспечит прорыв?". Также в первый день работы будут затронуты вопросы настройки налоговой системы, повышения производительности труда, новых вызовов в социальной сфере, развития малого и среднего бизнеса, совершенствования межбюджетных отношений, а также цифровизации российской экономики, сообщают организаторы МФФ. В ходе мероприятия также будет организована панельная сессия с участием международных экспертов на тему "Перспективы российского рынка капитала".

Деловую программу второго дня откроет пленарная сессия, в рамках которой состоится разговор гостей мероприятия с первым заместителем председателя правительства РФ — министром финансов Антоном Силуановым и мэром Москвы Сергеем Собяниным. В центре внимания участников дискуссий 7 сентября окажутся вопросы управления государственным долгом и развития национального рынка капитала, трансформации государственного управления, финансового контроля, инициативного бюджетирования и повышения финансовой грамотности.

РИА Новости медиагруппы "Россия сегодня" является генеральным информационным агентством третьего Московского финансового форума.