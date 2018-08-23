ВАРШАВА, 23 авг – РИА Новости. Польша не должна надеяться на экспорт продовольствия в Россию, заявил в четверг министр сельского хозяйства и развития села Ян Ардановский, выступая в Сельскохозяйственной палате.

Он отметил ошибки, которые ранее допускали в Польше, рассчитывая на то, что Россия будет покупать "все излишки" польского продовольствия. "Тогда говорили, что Россия купит все излишки польского продовольствия и поэтому нет надобности заботиться о других рынках", — сказал министр.

"Россия, конечно, не купит излишки польского продовольствия по нескольким причинам. Россия, которую мы знаем из истории, и Россия теперешняя — это две разные страны", — считает Ардановский.

По его мнению, РФ "становится огромным производителем продовольствия и скоро станет доминирующим экспортером основных продуктов питания".

Президент РФ Владимир Путин 6 августа 2014 года подписал указ, запрещающий импорт в Россию некоторых видов сельхозпродукции, сырья и продовольствия из стран, которые применили антироссийские санкции: США, государств ЕС, Канады, Австралии и Норвегии. В результате под запрет попали мясо, колбасы, рыба и морепродукты, овощи, фрукты, молочная продукция. По мере сохранения санкций Запада, Россия также продлевала и свои ответные меры, в последний раз — до конца 2018 года.

В январе торговый представитель России в Польше Владимир Нефедов в интервью РИА Новости рассказал, что объем взаимного товарооборота России и Польши в 2017 году увеличился на четверть, российский экспорт приблизился к 11 миллиардам долларов. Однако от некогда мощного потока польского продовольствия в силу известных причин остались кондитерские изделия, соки, переработанные овощи, рассказал российский торгпред.