КРЭТ вместе с технополисом "Эра" будет вести военные разработки

МОСКВА, 23 авг — РИА Новости. Концерн "Радиоэлектронные технологии" (КРЭТ) будет вместе с технополисом "Эра" разрабатывать технологии и проводить эксперименты для военных, соответствующее соглашение подписали врио начальника технополиса Олег Васильченко и первый заместитель гендиректора КРЭТ Владимир Зверев на форуме "Армия-2018", сообщили журналистам в четверг в пресс-службе концерна.

"Соглашение, которое мы подписали сегодня с коллегами из военного технополиса "Эра", поможет организовать наше сотрудничество с научно-техническими подразделениями министерства обороны России и достичь эффекта синергии в важных для всех нас направлениях", – приводит пресс-служба слова Зверева.

При этом КРЭТ ожидает со стороны военного ведомства получить не только исходные материалы, но и проекты технических заданий на новые научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы. "В результате, мы вместе сможем реально продвинуться во многих перспективных направлениях", — отмечает Зверев.

Кроме того, соглашение подразумевает организацию взаимодействия по инновационным проектам с органами военного управления, видами и родами войск ВС РФ, проведение испытаний прототипов инновационной продукции на полигонно-испытательных базах министерства обороны, а также привлечение операторов научных рот к участию в проектах.