В Иркутской области до 1 декабря примут пятилетний план развития экономики

ИРКУТСК, 23 авг – РИА Новости. Пятилетний план социально-экономического развития Иркутской области будет принят в регионе до 1 декабря 2018 года, сообщил губернатор Приангарья Сергей Левченко на выездном заседании в Братске.

Заседание Государственного комитета по планированию социально-экономического развития Иркутской области состоялось в Братске. На нем обсуждался вопрос о переходе региона на принцип государственного и муниципального пятилетнего планирования. На совещании губернатор Сергей Левченко рассказал о целевых показателях и задачах, которые ставятся при переходе на пятилетнее планирование.

"Каждый глава муниципалитета совместно с областными министерствами должен оценить экономический потенциал территории, определить ее текущую и планируемую специализацию, наметить цели и задачи на пятилетнюю перспективу. Он должен понимать, какие производства у него будут развиваться в течение этих пяти лет, каким будет уровень доходов населения, состояние инфраструктуры",- сказал Сергей Левченко.

Он заявил, что до 1 декабря будет принят пятилетний план социально-экономического развития региона. Все планы будут действовать с 1 января 2019 года до 31 декабря 2023 года.

Отмечается, что развитие северных территорий, таких как Братск и Братский район, связано с модернизацией БАМа, завершением строительства автодороги Тайшет – Чуна – Братск. Здесь также планируется развитие глубокой переработки продукции лесопромышленного комплекса, лесозаготовительной отрасли, формирование фармацевтического кластера, создание на базе международного аэропорта Братска авиатранспортно-логистического центра, организация производств по выпуску электронной продукции, агропромышленного комплекса, продолжение газификации территории.

На территории Усть-Илимска и Усть-Илимского района планируется реализация инвестиционных проектов по модернизации производства Группы Илим и строительству картонного завода.

Система государственного и муниципального планирования будет вводиться одновременно на уровне Иркутской области и ее муниципалитетов — районов и городских округов. Поселения также могут разработать свои планы, но это пока не будет для них обязательным условием.

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