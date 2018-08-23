Трутнев пригрозил перераспределить финансирование социнфраструктуры

ВЛАДИВОСТОК, 23 авг — РИА Новости. Вице-премьер РФ, полпред президента в ДФО Юрий Трутнев призвал глав регионов эффективно и в срок использовать деньги, выделенные из федерального бюджета на строительство больниц, школ и других объектов социальной инфраструктуры, иначе деньги от "отстающих" могут передать более успешным.

Трутнев пояснил журналистам после заседания совета при полпреде во Владивостоке, что программа стартовала ровно год назад, предусмотрено строительство 193 объектов, общая сумма финансирования по ним — 53,7 миллиарда рублей.

"За эти деньги будут построены школы, больницы, детские сады. Все эти планы составлялись по предложениям губернаторов. Рассмотрели, как идет работа по каждому объекту, по каждой территории. Есть задержки, откровенно вам должен сказать. Дали торжественное обещание, что все эти задержки будут устранены, что по всем территориям войдут в график", — заявил он.

Трутнев уточнил, что задержки связаны с "переносом конкурсов или долгой подготовкой проектно-сметной документации", и отказался назвать отстающие регионы, подчеркнув, что разговаривал с руководителями регионов "серьезно и довольно жестко".

"Мы не будем больше рассматривать предложения по переносу финансирования. Если руководители субъектов не справляются, то мы будем перемещать финансирование в те субъекты, которые готовы принять финансирование. Такие субъекты заявились — Чукотка, Хабаровский край, Камчатка, сказали, что они готовы в этом году. Если где-то будут задержки, эти субъекты в первую очередь получат финансы", — заключил Трутнев.

Врио губернатора Приморского края Андрей Тарасенко пояснил журналистам, что Приморью выделено пять миллиардов рублей федеральной единой субсидии. На эти деньги в крае построят детскую поликлинику, больницу, школы, дома культуры, два спортивных комплекса.

"Есть у нас небольшие задержки. Они где-то до 14 дней у нас. Связано это с прохождением экспертизы, изменилась технология по пожарному надзору. И проводим новый конкурс в одном случае. Я думаю, уже подрядчик появится", — сказал Тарасенко журналистам.