Китай заявил протест против американских пошлин

ПЕКИН, 23 авг — РИА Новости. Китай выражает протест в связи с вступлением в силу новых ввозных пошлин США в отношении китайских товаров и вынужден принять ответные меры, говорится в сообщении министерства коммерции КНР.

"Американская сторона, не считаясь с мнением других, 23 августа ввела повышенные пошлины в 25% на импорт китайских товаров объемом 16 миллиардов долларов. Эти действия очевидно являются нарушением принципов ВТО. Китайская сторона выражает решительный протест в связи с этим и вынуждена и продолжать принимать ответные действия", — говорится в заявлении.