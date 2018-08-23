Американские биржи закрылись разносторонне после слабой статистики

МОСКВА, 23 авг — РИА Новости. Американские фондовые индексы завершили торги в среду разносторонне на фоне слабой внутренней статистики, свидетельствуют данные бирж.

Промышленный индекс Dow Jones снизился на 0,34% и составил 25733,60 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 опустился на 0,04% — до 2861,82 пункта. Высокотехнологичный NASDAQ прибавил 0,38% и составил 7889,10 пункта.

Неожиданностью для трейдеров стали слабые данные по рынку недвижимости США. В среду Национальная ассоциация риелторов сообщила, что количество сделок по продаже жилья на вторичном рынке страны в июле сократилось на 0,7% по сравнению с показателем июня — до 5,34 миллиона. При этом аналитики, напротив, ждали роста числа сделок на 0,6%, до 5,44 миллиона.

Президент США Дональд Трамп в Twitter поздравил фондовую биржу с самым длительным периодом повышения индекса S&P, составившим 3 тысячи 453 дня.