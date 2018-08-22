Минфин: ставки для предприятий остаются высокими по отношению к инфляции

КУБИНКА (Московская область), 22 авг — РИА Новости. Реальные ставки в России для предприятий по отношению к нынешней инфляции остаются высокими, полагает замминистра финансов Алексей Моисеев.

"Ставки в абсолютном масштабе и в масштабе по отношению к инфляции, особенно с учётом резкого падения инфляции, что само по себе, безусловно, хорошо, остаются высокими", — сказал он, выступая на организованном Промсвязьбанком "круглом столе" в рамках международного военно-технического форума "Армия-2018".

"Это феномен, когда вы, и здесь мы, к сожалению, не исключение, долго живете в условиях высокой инфляции, потом она падает, то вы должны некоторое время пожить при условиях высоких реальных ставок", — сказал он.

Замминистра подчеркнул, что в случаях, когда предприятия сталкиваются с дорогими кредитными ресурсами, есть два пути: госпрограммы по субсидированию ставок и "путь — набраться терпения, подождать пока ставки снизятся". "Наиболее близкий пример — это ипотека. Посмотрите, как рухнули ставки по ипотеке за последние несколько лет. И я уверен, что пройдёт некоторое время и, конечно, мы увидим значительное снижение ставок и для предприятий", — отметил он.

Форум "Армия-2018" проходит с 21 по 26 августа 2018 года в парке "Патриот". Во время работы форума планируется проведение более 150 мероприятий в формате межведомственных заседаний, конференций, "круглых столов", симпозиумов и брифингов, посвящённых перспективным направлениям развития образцов вооружения, военной и специальной техники.

МИА "Россия сегодня" выступает официальным информационным агентством форума.