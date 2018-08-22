Промсвязьбанк не будет публичным акционерным обществом, заявили в Минфине

КУБИНКА (Московская область), 22 авг – РИА Новости. Промсвязьбанк, опорный банк для обслуживания гособоронзаказа, не будет публичным акционерным обществом (ПАО), нет необходимости раскрывать избыточную информацию неограниченному кругу лиц, сообщил замминистра финансов Алексей Моисеев.

"Это банк, который является 100% государственным. Мало того, что он является государственным, он не является публичным. Формально он сейчас является ПАО, но мы говорили с Петром Михайловичем (Фрадковым — ред.), что мы будем от этой приставки избавляться", — сказал он, выступая на круглом столе "Экономическая эффективность оборонно-промышленных предприятий. Роль Промсвязьбанка в финансовой поддержке предприятий ОПК" в рамках международного военно-технического форума "Армия-2018".

"Дело даже не в этом, а что нет той акции, которая торгуется на открытом рынке. Соответственно, нет необходимости раскрывать избыточную информацию неограниченному кругу лиц", — добавил он.

Замминистра напомнил, что спецбанк будет работать на то, чтобы проводить внутри себя подавляющее большинство расчетов, которые связанны с реализацией гособоронзаказа.

Власти РФ в январе объявили, что на базе Промсвязьбанка будет создан опорный банк для осуществления операций по гособоронзаказу и крупным госконтрактам. Кроме того, через Промсвязьбанк оказывается поддержка попавшим под санкции США компаний.