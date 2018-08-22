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Экономика

В России отреагировали на сообщения о блокировке счетов в Швейцарии

Сюжет:
Санкции в отношении России (6960)
(обновлено: 00:25 23.08.2018)
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© AFP 2018 / Fabrice CoffriniЛоготип швейцарского банка Credit Suisse. Архивное фотоЛоготип швейцарского банка Credit Suisse. Архивное фото
© AFP 2018 / Fabrice Coffrini

МОСКВА, 22 авг — РИА Новости. Российские парламентарии прокомментировали информацию СМИ о заморозке связанных с Москвой счетов в швейцарском банке Credit Suisse.

Трамп на встрече со своими сторонниками в городе Тампа в штате Флорида. 1 августа 2018
© AP Photo / Chris O'Meara
Быть или не быть… У США с санкциями что-то пошло не так

Ранее агентство Рейтер сообщило, что второй по величине банк Швейцарии заморозил счета примерно на пять миллиардов швейцарских франков (около пяти миллиардов долларов).

Как пишет издание, это было сделано, чтобы избежать попадания банка под санкции США.

Пресс-секретарь банка заявила агентству, что кредитная организация сотрудничает с международными регуляторами стран. Банк намерен обеспечить соблюдение санкций, включая ограничительные меры против России, добавила она.

Удар по доллару

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© Фото : SANA
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По словам председателя комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолия Аксакова, позиция банка — это удар по доллару и репутации финансовых институтов, что может привести к разрушению мирового финансового порядка.

"Все крупнейшие банки мира зависят от операции в долларах, включая и наши. Естественно, это решение, на мой взгляд, и удар по доллару, и по репутации финансовых институтов, самое главное — это разрушение мирового финансового порядка", — заявил РИА Новости Аксаков.

Парламентарий выразил надежду на то, что ситуация будет в ближайшее время урегулирована.

Укладывается в логику санкций

Президент США Дональд Трамп отвечает на вопросы прессы в Вашингтоне. 17 августа 2018
© AFP 2018 / Nicholas Kamm
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Первый замглавы экономического комитета Совфеда Сергей Калашников, в свою очередь, заявил, что решение швейцарского банка укладывается в логику антироссийских санкций.

"Безусловно, это продолжение того антироссийского вектора, который развивался в последние годы и который нашел свое отражение в санкциях против нашей страны. Одно из его направлений — стремление вывести на "свет божий" финансовые потоки, относящиеся к России", — сказал сенатор.

Кроме того, он назвал решение банка "прецедентом".

Ранее Вашингтон заблокировал российские активы в стране на сотни миллионов долларов.

Введение санкций против России и ответные шаги
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Введение санкций против России и ответные шаги

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Экономика
Комментарии
8 пользователей оставили 8 комментариев
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Популярные комментарииВсе комментарии
piligrimwl
Помешались на деньгах. Словно, у человека тысяча желудков и миллиарды лет жизни. Копят, прячут, помрут, наследники делят и грызут друг друга
00:16
23.08.2018
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krylowoleg
Да, это ужасно, печально и несправедливо!!!
А вот для одного радио в Москве - это очередной праздник для цивилизованных либеральных утех!!!
00:13
23.08.2018
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