Орешкин прокомментировал идею изъятия сверхдоходов у компаний

СОЧИ, 22 авг — РИА Новости. Глава Минэкономразвития РФ Максим Орешкин считает, что было бы правильнее дискутировать о повышении инвестактивности добывающих компаний, а не изъятия у них сверхдоходов.
Орешкин согласен, что вместо обсуждения изменений в налоговом законодательстве целесообразнее рассмотреть пути повышения инвестактивности компаний из "списка Белоусова". По его словам, министерство намерено обсуждать это как с другими министерствами, так и с бизнес-объединениями.
"Здесь мы очень плотно работаем внутри правительства с Минпромторгом по как раз в том числе по этим отраслям, и активно работаем с деловыми объединениями в том числе с РСПП. Главная задача — сделать так, чтобы тот свободный денежный поток, тут неправильно говорить о прибыли, потому что мы говорим о том денежном потоке, который есть у тех или иных компаний, было выгодно и интересно инвестировать в проекты либо в этих отраслях, либо в каких-то других отраслях. Поэтому здесь будем плотно работать с деловыми объединениями, с РСПП… для того, чтобы инвестиционная активность повышалась", — сказал Орешкин.
"Еще раз повторюсь: дискуссию нужно выводить из дискуссии о том, можно ли там нельзя взять дополнительные деньги, какие-то там налоги ввести. Дискуссия о том, что нужно сделать, для того, чтобы количество инвестиционных проектов в нашей стране увеличилось и чтобы свободный денежный поток, который формуется в разных компаниях, активнее инвестировался в тех же или в других отраслях", — отметил Орешкин.