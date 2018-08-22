Forbes назвал самых высокооплачиваемых актеров

МОСКВА, 22 авг — РИА Новости. Джордж Клуни стал самым высокооплачиваемым актером 2018 года по версии Forbes, заработав 239 миллионов долларов в период с июня 2017 года по июнь 2018 года, сообщается на сайте журнала.
Второе место в числе самых высокооплачиваемых актеров 2018 года занимает Дуэйн "Скала" Джонсон, заработавший 124 миллиона долларов, в том числе на фильме "Джуманджи: Зов джунглей". Сообщается, что актер практически удвоил свой доход с прошлого года. В тройку лидеров вошел Роберт Дауни-младший, который заработал за год 81 миллион долларов. Основной вклад в его доходы внесла роль в фильме "Мстители: Война бесконечности".
Как стало известно ранее, самой высокооплачиваемой актрисой 2018 года, по версии Forbes, стала Скарлетт Йоханссон, которая заработала за год 40,5 миллиона долларов в основном благодаря роли Черной вдовы во франшизе "Мстители".