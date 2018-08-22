В Промсвязьбанке заявили о новом качестве работы с предприятиями ОПК

КУБИНКА (Московская область), 22 авг — РИА Новости. Промсвязьбанк, опорный банк для обслуживания оборонно-промышленного комплекса, будет выстраивать новое качество работы с предприятиями ОПК, сообщил глава временной администрации спецбанка Пётр Фрадков.

"Новые задачи Промсвязьбанка уже известны давно, но при этом я вижу и чувствую, что остаётся большое количество вопросов, непонимания, каких-то технических нюансов, которые объективно важны", — сказал он, выступая на "круглом столе" в рамках международного военно-технического форума "Армия-2018".

"Возникает вопрос: это просто механическая консолидация, концентрация конкретного банка, или попытка создать новое качество? Моя задача — создать новое качество. Новое качество сервиса, новое качество работы с предприятиями ОПК", — подчеркнул он.

Он добавил, что сейчас сложились реалии, когда банки, в том числе задействованные в работе с предприятиями ОПК, работают с каждый конкретным предприятием как со своим клиентом. "Не важно, будь то клиент из ОПК или из сельского хозяйства. Мы же попытаемся выстроить работу именно с отраслью. Работая с отраслью намного проще и понятнее работать с тем же клиентом", — сказал он.

Власти РФ в январе объявили, что на базе Промсвязьбанка будет создан опорный банк для осуществления операций по гособоронзаказу и крупным госконтрактам. Кроме того, через Промсвязьбанк оказывается поддержка попавшим под санкции Запада компаниям.

Форум "Армия-2018" проходит с 21 по 26 августа 2018 года в парке "Патриот". Во время работы форума планируется проведение более 150 мероприятий в формате межведомственных заседаний, конференций, "круглых столов", симпозиумов и брифингов, посвящённых перспективным направлениям развития образцов вооружения, военной и специальной техники. МИА "Россия сегодня" выступает официальным информационным агентством форума.