"Швабе" заключил соглашение с казахстанской "Семей инжиниринг"

МОСКВА, 22 авг — РИА Новости. Холдинг "Швабе" Госкорпорации Ростех подписал соглашение о военно-техническом сотрудничестве с казахстанской компанией "Семей инжиниринг", более 40 лет специализирующейся на ремонте и модернизации бронетехники, сообщает пресс-служба холдинга.

Документ на международном форуме "Армия-2018" подписали заместитель генерального директора "Швабе" по ГОЗ, ВТС и взаимодействию с органами государственной власти Дмитрий Жидков и генеральный директор "Семей инжиниринг" Талгат Турлыбаев. В рамках этого соглашения "Швабе" сосредоточится на экспорте запчастей к оптической и оптико-электронной спецпродукции, оказании услуг по обучению, проведению сервисных и ремонтных работ, включая модернизацию с выполнением соответствующих НИОКР.

"Военно-техническое сотрудничество России и Казахстана развивается. Наши партнеры наращивают военный потенциал государства, активно переходят на новейшие образцы спецтехники и модернизируют существующие. Взаимодействие холдинга со странами ОДКБ, куда входит Казахстан, сегодня выходит на новый уровень. Ожидается, что это соглашение принесет пользу обеим странам, в том числе, обеспечит обмен опытом в сфере ВТС, а также укрепит позиции на внешних рынках", — привели в пресс-службе слова Жидкова.

В марте 2017 года в соответствии с указом президента РФ холдинг получил право на ведение внешнеторговой деятельности в отношении спецпродукции, наряду с рядом крупнейших промышленных предприятий страны. По результатам работы в 2017 году экспортные контракты "Швабе" в области ВТС принесли 17% от общей выручки.

Предприятие "Семей инжиниринг" входит в структуру ведущей в Казахстане организации в сфере ОПК — Национальной компании "Казахстан инжиниринг". Более 40 лет оно осуществляет услуги по капитальному ремонту и модернизации бронетанковой техники.