Минэкономразвития повысит прогноз по инфляции на 2018 год

СОЧИ, 22 авг — РИА Новости. Минэкономразвития повысит прогноз по инфляции в РФ на 2018 год, ослабление рубля добавит "несколько десятых" процентного пункта, заявил журналистам министр экономического развития Максим Орешкин.

"По инфляции там две основные истории. Это история с не самым лучшим урожаем в этом сезоне. У нас урожай пшеницы и зерна в целом будет меньше, чем он был в прошлом году. Поэтому это несколько повлияет на продуктовые цены. Плюс более слабая траектория по обменному курсу, которую мы не предполагали в начале года, тоже добавит несколько десятых к нашему прогнозу", — сказал он.

Министр сообщил, что обновленный макропрогноз до 2024 года будет представлен на следующей неделе.

Согласно последней версии прогноза Минэкономразвития, инфляция в 2018 году составит 3,1%, в 2019 году — 4,3%, в 2020 году — 3,8%, в 2021-2024 годах — 4%.