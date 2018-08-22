Промсвязьбанк обсудит экономическую эффективность ОПК на "Армии-2018"

МОСКВА, 22 авг — РИА Новости. Промсвязьбанк в рамках международного военно-технического форума "Армия-2018" в среду проведет дискуссию об экономической эффективности оборонно-промышленных предприятий, сообщили РИА Новости в банке.

В рамках круглого стола "Экономическая эффективность оборонно-промышленных предприятий. Роль Промсвязьбанка в финансовой поддержке предприятий ОПК" высокопоставленные чиновники и руководители крупнейших компаний обсудят вопросы обеспечения стабильности и развития отрасли в условиях нарастающего геополитического давления и новые схемы противодействия этому давлению.

В частности речь пойдет о роли Промсвязьбанка как опорного института в развитии и финансовой поддержке компаний ОПК. Также будут подняты вопросы о замещении зарубежных аналогов продукцией отечественной промышленности, тема разделения экономических рисков и затрат между государством и предприятиями, а также проблема мотивации топ-менеджмента к производству высокотехнологичных товаров.

Форум "Армия-2018" проходит с 21 по 26 августа 2018 года в парке "Патриот". Во время работы форума планируется проведение более 150 мероприятий в формате межведомственных заседаний, конференций, круглых столов, симпозиумов и брифингов, посвящённых перспективным направлениям развития образцов вооружения, военной и специальной техники.

МИА "Россия сегодня" выступает официальным информационным агентством форума.