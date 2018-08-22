Силуанов обсудил с крупным международным инвестором санкции и ОФЗ

МОСКВА, 22 авг — РИА Новости. Первый вице-премьер — министр финансов РФ Антон Силуанов встретился в среду с крупным международным инвестором, обсудили санкции и ОФЗ, рассказал замминистра финансов Алексей Моисеев.
"Сегодня утром с моим руководителем встречался один из ведущих международных инвесторов. Понятно, что мы продаем ОФЗ и другие облигации, другие люди их покупают, а значит, мы будем это делать", — заявил заместитель Силуанова, выступая на сессии Промсвязьбанка в рамках форума "Армия-2018".
"Речь зашла о санкциях, и он сказал такую вещь — что вообще-то Россия стала сильнее из-за санкций, она смогла предоставить санкциям адекватный ответ", — добавил Моисеев.
Минфин тогда назвал подобные новости весьма болезненными для иностранных держателей ОФЗ, а также скептически отнесся к возможности распространения санкций США на госдолг РФ, напомнив, что предыдущие инициативы подобного рода в отношении российских гособлигаций не имели развития.
Новый виток волатильности эксперты связывают с ожиданием инвесторов вступления в силу нового пакета санкций против России из-за якобы использования ею химоружия в Солсбери, где в марте, согласно утверждениям британских властей, были отравлены бывший офицер ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия. Новые санкции были анонсированы администрацией США 8 августа, первая часть которых должна вступить в силу 22 августа.