"Камаз" и китайская Weichai планируют подписать соглашение в рамках ВЭФ

КАЗАНЬ, 22 авг — РИА Новости. Татарстан в рамках Восточного экономического форума (ВЭФ) планирует подписать соглашение между российской автомобильной компанией "Камаз" и китайской моторостроительной корпорацией Weichai Power, а также два соглашения о сотрудничестве с крупнейшими китайскими провинциями, сообщил президент республики Рустам Минниханов.

"Компания Weichai – партнер нашего крупного предприятия "Камаз". Я уверен, что в рамках Восточного экономического форума будет подписано серьезное соглашение о создании нового совместного предприятия", — сказал Минниханов ходе церемонии открытия генерального консульства Китая в Казани.

Президент Татарстана также сообщил, что в ходе встречи с послом Китая в России Ли Хуэем обсуждено подписание двух соглашений о сотрудничестве между крупнейшими провинциями КНР и Татарстаном. По его информации, их также планируется подписать в рамках ВЭФ.

"Мы максимально постараемся использовать площадку Восточного экономического форума", — подчеркнул Минниханов.

Ранее российский автопроизводитель "Камаз" сообщал, что ведёт переговоры о перспективах сотрудничества с крупнейшей китайской моторостроительной корпорацией Weichai Power.

Четвёртый Восточный экономический форум пройдёт на острове Русский во Владивостоке 11-13 сентября.

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