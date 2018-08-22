Курс евро поднялся выше 79 рублей впервые с апреля

МОСКВА, 22 авг — РИА Новости. Курс европейской валюты пробил отметку в 79 рублей впервые с 11 апреля, доллар поднялся выше 68 рублей впервые с 13 августа, свидетельствуют данные торгов на Московской бирже.
Вместе с этим, курс доллара снижается по отношению к мировым валютам на фоне критики Дональда Трампа в адрес Федеральной резервной системы США.
Накануне американский лидер заявил, что не согласен с решением повысить процентную ставку, а также "недоволен" действиями главы регулятора Джерома Пауэлла.
По состоянию на 14:25 мск курс евро к доллару рос до 1,1616 доллара за евро с уровня предыдущего закрытия в 1,157 доллара за евро. Курс доллара к иене снижался до 110,23 иены за доллар со 110,25 иены. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран — основных торговых партнеров США) уменьшался на 0,28%, до 94,99 пункта.