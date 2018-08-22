Курс евро поднялся выше 79 рублей впервые с апреля

Табло курса валют и вывеска на историческом здании Московского международного торгового банка на улице Кузнецкий мост. Архивное фото

Табло курса валют и вывеска на историческом здании Московского международного торгового банка на улице Кузнецкий мост. Архивное фото

МОСКВА, 22 авг — РИА Новости. Курс европейской валюты пробил отметку в 79 рублей впервые с 11 апреля, доллар поднялся выше 68 рублей впервые с 13 августа, свидетельствуют данные торгов на Московской бирже.

Курс доллара расчетами "завтра" на 14:24 мск рос на 75 копеек — до 68,02 рубля (уже поднимался до 68,05 рубля), курс евро — на 1,1 рубля — до 78,95 рубля (поднимался до 79,02 рубля).

Вместе с этим, курс доллара снижается по отношению к мировым валютам на фоне критики Дональда Трампа в адрес Федеральной резервной системы США.

Накануне американский лидер заявил, что не согласен с решением повысить процентную ставку, а также "недоволен" действиями главы регулятора Джерома Пауэлла.

По состоянию на 14:25 мск курс евро к доллару рос до 1,1616 доллара за евро с уровня предыдущего закрытия в 1,157 доллара за евро. Курс доллара к иене снижался до 110,23 иены за доллар со 110,25 иены. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран — основных торговых партнеров США) уменьшался на 0,28%, до 94,99 пункта.