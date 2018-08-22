Россия довольна развитием экономических связей с Финляндией, заявил Путин

Президент РФ Владимир Путин и президент Финляндской Республики Саули Ниинистё во время встречи. 22 августа 2018

Президент РФ Владимир Путин и президент Финляндской Республики Саули Ниинистё во время встречи. 22 августа 2018

СОЧИ, 22 авг — РИА Новости. Лидеры России и Финляндии Владимир Путин и Саули Ниинистё на встрече в среду планируют затронуть вопросы экономических связей двух стран в ходе встречи, сообщил президент РФ, отметив, что Москва довольна их развитием.

"У нас и в двустороннем плане много вопросов, которые представляют взаимный интерес. Это дальнейшее развитие экономических связей. В целом, мы довольны тем, как развивается эта ситуация", — сказал Путин.

Встреча Путина и Ниинистё проходит в Сочи 22 августа. Ранее сообщалось, что главы государств рассмотрят ключевые темы российско-финляндского сотрудничества, а также обсудят ряд актуальных международных и региональных вопросов. Предыдущая встреча глав России и Финляндии прошла 16 июля в Хельсинки.