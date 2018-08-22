МИД Китая надеется на позитивные итоги торговых переговоров с США

ПЕКИН, 22 авг — РИА Новости. Китай надеется на позитивные итоги торговых переговоров с США, которые будут выгодны обоим государствам, говорить о деталях соответствующих переговоров пока преждевременно, заявил на брифинге в среду официальный представитель МИД КНР Лу Кан.

Ранее стало известно, что делегация КНР во главе с заместителем министра коммерции страны Ван Шоувэнем направилась в Вашингтон на переговоры с США по торговым противоречиям. Переговоры проходят 22 и 23 августа, а уже в четверг в силу должны вступить взаимные пошлины США и КНР по второму списку товаров объемом 16 миллиардов долларов для каждой из сторон.

"Мы надеемся, что торговые переговоры принесут положительные результаты, которые соответствуют интересам обоих государств, а также бизнес сообщества и потребителей двух стран", — заявил дипломат.

Он подчеркнул, что Китай не хочет делать преждевременных суждений, которые могут каким-либо образом помешать торговым переговорам.

"Мы надеемся, что соответствующие стороны смогут спокойно провести переговоры по торговым вопросам и достичь результатов, которые будут выгодны для. Что касается деталей переговоров, они все еще продолжаются, на мой взгляд пока нет необходимости проводить рассмотрение деталей этих переговоров, потому что они все еще в процессе", — добавил Лу Кан.

Китай и США с февраля провели четыре раунда переговоров в попытке устранить противоречия в торговой сфере. Однако после последней встречи в Пекине в июне контакты между двумя странами прекратились в силу того, что они не смогли достигнуть какой-либо договоренности по торговым противоречиям, при этом китайская сторона назвала взаимоуступки и отказ от ведения торговой войны предварительными условиями достижения соглашений о торговле.