МИД Китая надеется на позитивные итоги торговых переговоров с США

ПЕКИН, 22 авг — РИА Новости. Китай надеется на позитивные итоги торговых переговоров с США, которые будут выгодны обоим государствам, говорить о деталях соответствующих переговоров пока преждевременно, заявил на брифинге в среду официальный представитель МИД КНР Лу Кан.
"Мы надеемся, что торговые переговоры принесут положительные результаты, которые соответствуют интересам обоих государств, а также бизнес сообщества и потребителей двух стран", — заявил дипломат.
Он подчеркнул, что Китай не хочет делать преждевременных суждений, которые могут каким-либо образом помешать торговым переговорам.
Китай и США с февраля провели четыре раунда переговоров в попытке устранить противоречия в торговой сфере. Однако после последней встречи в Пекине в июне контакты между двумя странами прекратились в силу того, что они не смогли достигнуть какой-либо договоренности по торговым противоречиям, при этом китайская сторона назвала взаимоуступки и отказ от ведения торговой войны предварительными условиями достижения соглашений о торговле.