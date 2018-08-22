МОСКВА, 22 авг — РИА Новости. В рамках Всемирной торговой организации (ВТО) существует довольно эффективная система разрешения торгово-экономических споров, но она не подходит для политизированных споров, в частности, оспаривания экономических санкций, считают опрошенные РИА Новости юристы.

Россия на протяжении 6 лет является официальным членом ВТО. Протокол о присоединении России к Марракешскому соглашению об учреждении Всемирной торговой организации вступил в силу 22 августа 2012 года. Российскую Федерацию можно назвать одним из самых настойчивых претендентов: переговоры о присоединении к организации длились 18 лет.

ВТО была создана с целью либерализации международной торговли и регулирования торгово-политических отношений государств-членов. Торговый клуб на данный момент объединяет 164 страны.

Где нет политики, ВТО эффективна

По словам партнера адвокатского бюро ЕМПП Мергена Дораева, устойчивый рост числа рассматриваемых ВТО споров свидетельствует о том, что применяемый сегодня механизм разрешения споров воспринимается государствами-участникам как реальная возможность защитить нарушенные права.

"Я считаю механизм разрешения споров в рамках ВТО достаточно эффективным для разрешения неполитизированных торгово-экономических разногласий", — отметил Дораев.

Он уточнил, что абсолютное большинство споров завершается на этапе консультаций либо с привлечением посредников, а в случае вынесения итогового решения оно практически всегда добровольно исполняется участниками спора — без применения ответных мер против проигравшей стороны.

Как считает эксперт, именно сложившаяся практика добровольного урегулирования разногласий в условиях отсутствия действенного механизма приведения в исполнение решения и получения компенсации со стороны нарушителя норм ВТО обусловливает оценку существующих институтов как эффективных.

С такой оценкой согласен управляющий партнер коллегии адвокатов "Муранов, Черняков и партнеры" Александр Муранов. "Эффективность существующих при ВТО институтов по разрешению экономических споров оцениваю как весьма высокую, если уметь правильно ими пользоваться", — сказал Муранов.

В то же время он отмечает, что полагаться только на эти институты нельзя, поскольку "они – не панацея, а важное дополнение к иным инструментам торговой политики". К тому же их использование, по словам адвоката, недешевое удовольствие, так как надо нанимать опытных и дорогостоящих юристов.

Еще одним недостатком существующей при ВТО процедуры разрешения споров партнер судебной практики и практики международного коммерческого арбитража адвокатского бюро КИАП Анна Грищенкова считает ее длительность. "Разбирательство может идти годы. Даже в случае победы в споре, необходимо еще исполнение принятого решения", — говорит Грищенкова.

Через ВТО отменить санкции не получится

Вместе с тем опрошенные юристы считают, что процедуры ВТО неэффективны для разрешения политизированных споров и, в частности, для оспаривания экономических санкций, которые одни государства-члены ВТО вводят в отношении других членов организации.

"Можно ли через институты ВТО отменить экономические санкции США и ЕС в отношении РФ? Нет, нельзя, это скорее из области фантастики", — говорит Муранов.

Он уточняет, что "на Западе имеется консенсус в плане того, что данные санкции не регулируются правом ВТО, они вне его". Право ВТО, по словам эксперта, разрешает государствам-членам не исполнять свои обязательства, если это необходимо для защиты важнейших интересов их безопасности.

"Россия может, конечно, говорить, что их безопасности ничего не угрожает, но это не поможет: органы ВТО с этим не согласятся, так как их повестку дня формируют сами западные страны, а не РФ", — считает адвокат.

По мнению Дораева, политизированные споры являются "проблемной зоной". Как напоминает юрист, сразу после объявления санкций против России на уровне руководства страны неоднократно озвучивалось, что введенные ограничения будут оспорены как противоречащие принципам ВТО.

"Вместе с тем за весь период существования системы ГАТТ (Генеральное соглашение по тарифам и торговле – ред.) ВТО ни одно дело по оспариванию экономических санкций не было рассмотрено по существу", — говорит Дораев.

В качестве примера он приводит кейс об оспаривании торговых ограничений США против Никарагуа. Еще в 1986 году в отчете панели арбитров было указано на отсутствие полномочий для проверки обоснованности ссылки США на исключения, предусмотренные нормами ГАТТ ("интересы безопасности").

"Расплывчатость этой нормы теоретически позволяет государству-участнику ВТО обосновать любые торговые ограничения. В связи с этим, полагаю, что едва ли Россия сможет преуспеть в оспаривании экономических санкций в рамках системы ВТО", — считает Дораев.

Впрочем, теоретически возможность оспорить санкции всё же существует. "Если санкции касаются определенных товаров и создают неоправданные ограничения в их отношении, то такие санкции можно оспорить в рамках ВТО", — говорит Грищенкова.

Однако, по ее словам, пока Россия санкции в ВТО не оспаривала. Весной 2018 года подано лишь заявление в отношении американских пошлин на импорт алюминия, говорит собеседница агентства.