Биткоин продолжает расти в цене

МОСКВА, 22 авг — РИА Новости. Криптовалюта биткоин (bitcoin) в среду уверенно растет в цене в ожидании решения американского биржевого регулятора SEC относительно запуска привязанных к биткоин-фьючерсам биржевых фондов от ProShares, свидетельствуют данные торгов.

По данным портала CoinMarketCap, высчитывающего среднюю цену более чем по 20 биржам, по состоянию на 8.53 мск биткоин дорожал на 5,6% — до 6,712 тысячи долларов. На крупнейшей по объему торгов криптовалютами бирже Binance биткоин рос в цене на 5,86% — до 6,688 тысячи долларов.

Рост стоимости биткоина наблюдается с закрытия торговых площадок в США во вторник. Сразу после закрытия биткоин подорожал на 428 долларов за 20 минут и преодолел отметку в 6,6 тысячи долларов впервые с 24 июля.

Другие криптовалюты поддержали позитивный тренд биткоина: Ethereum дорожал на 3,41% — до 288,35 доллара, Ripple — на 4,03%, до 0,3415 доллара, Bitcoin Cash — на 5,43%, до 552,84 доллара. По данным CoinMarketCap, капитализация рынка криптовалют составляет на данный момент 218 миллиардов долларов. На долю биткоина приходится примерно 52,7% всего рынка криптовалют.

Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) должна к четвергу, 23 августа, рассмотреть заявки на листинг на нью-йоркской фондовой бирже (NYSE) фондов ProShares Bitcoin ETF и ProShares Short Bitcoin ETF. В основе этих фондов будут лежать торгуемые на CME или CBOE фьючерсные контракты на биткоин. Таким образом, предполагается, что новые ETF будут основаны на производных финансовых инструментах, а не самих активах, согласно документам, поданным в регулятор.

Как отмечает сетевое издание CoinDesk, положительное решение приведет к притоку институциональных инвестиций в криптовалютные активы и повышению их стоимости.