Биткоин продолжает расти в цене

МОСКВА, 22 авг — РИА Новости. Криптовалюта биткоин (bitcoin) в среду уверенно растет в цене в ожидании решения американского биржевого регулятора SEC относительно запуска привязанных к биткоин-фьючерсам биржевых фондов от ProShares, свидетельствуют данные торгов.
Рост стоимости биткоина наблюдается с закрытия торговых площадок в США во вторник. Сразу после закрытия биткоин подорожал на 428 долларов за 20 минут и преодолел отметку в 6,6 тысячи долларов впервые с 24 июля.
Другие криптовалюты поддержали позитивный тренд биткоина: Ethereum дорожал на 3,41% — до 288,35 доллара, Ripple — на 4,03%, до 0,3415 доллара, Bitcoin Cash — на 5,43%, до 552,84 доллара. По данным CoinMarketCap, капитализация рынка криптовалют составляет на данный момент 218 миллиардов долларов. На долю биткоина приходится примерно 52,7% всего рынка криптовалют.
Как отмечает сетевое издание CoinDesk, положительное решение приведет к притоку институциональных инвестиций в криптовалютные активы и повышению их стоимости.