ВЛАДИВОСТОК, 22 авг — РИА Новости. Первый межрегиональный форум российского Приморья и южнокорейского Северного Кёнсана пройдет в Южной Корее осенью, сообщает пресс-служба администрации российского региона.

Вице-губернатор Приморья Дмитрий Братыненко и посол провинции Северная Кёнсан по международному сотрудничеству Чу Чунг Чхоль обсудили организацию и проведения мероприятия.

"Первый российско-корейский межрегиональный форум состоится в Республике Корея осенью этого года. Организованный по решению руководства двух государств, форум объединит представителей бизнеса, экспертное сообщество и молодежь из разных российских и южнокорейских территорий", — говорится в сообщении.

Форум пройдет в городе Пхохан. По словам Чу Чунг Чхоля, основные мероприятия форума запланированы на 8 ноября.

Работа будет идти на трех площадках: на первой предприниматели проведут переговоры B2B и договорятся о реализации совместных проектов. На второй эксперты обсудят перспективы развития двусторонних связей в области логистики, портовой инфраструктуры и туризма. Третья станет местом встречи молодежи.

Кроме того, запланирована встреча глав регионов-участников форума.

"Мы рассчитываем, что участие в событии примут представители девяти регионов России, включая Приморский край, и 17 территорий Южной Кореи", – сообщил Чу Чунг Чхоль.

Стороны обсудили возможность подписания на форуме соглашения о сотрудничестве между Приморьем и провинцией Северная Кёнсан. "Проект соглашения уже готов. Как только он пройдет окончательное согласование, мы будем готовы подписать его на форуме", – сказал Братыненко.

В июне 2017 года стороны уже заключили меморандум о взаимодействии в области экономики, сельского хозяйства, культуры, науки, туризма и других сферах.