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Экономика

Рубль выдержит давление санкций "имени Скрипаля", считают аналитики

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Санкции в отношении России (6948)
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© РИА Новости / Илья ПиталевПерейти в фотобанкБанкноты номиналом 1000 рублей. Архивное фотоБанкноты номиналом 1000 рублей. Архивное фото
© РИА Новости / Илья Питалев
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МОСКВА, 22 авг — РИА Новости. Резкого ослабления рубля в среду, после вступления в силу очередных антироссийских санкций, не будет, считают опрошенные РИА Новости эксперты.

Флаг США у здания министерства юстиции в Вашингтоне. Архивное фото
© AFP 2018 / Andrew Caballero-Reynolds
США пообещали наращивать санкционное давление на Россию
Администрация США 8 августа анонсировала новые ограничения против России из-за якобы использования химоружия в Солсбери. В марте там отравили бывшего офицера ГРУ Сергея Скрипаля и его дочь Юлию.

Ожидается, что уже 22 августа вступит в силу первый пакет санкций США. Прежде всего, речь идет о введении ограничений на поставки в Россию продукции двойного назначения.

"Рынок уже, в общем-то, "переварил" эти новости, поэтому существенного роста волатильности конкретно от этого фактора мы не ожидаем", — считает аналитик "Альфа-Капитал" Дарья Желаннова.

Санкции уже учтены в котировках

По мнению экспертов, новый пакет антироссийских санкций не станет существенным для для российской экономики, так как он уже учтен в котировках.

Председатель Комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев. Архивное фото
© РИА Новости / Максим Блинов
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Косачев посетовал на "чудовищность" формы реализации антироссийских санкций
Как считает директор аналитического департамента ИК "Регион" Валерий Вайсберг, к концу недели доллар будет котироваться выше 67,5 рубля, а евро — до 77,5 рубля.

Аналитик "Финама" Сергей Дроздов, в свою очередь, отметил, что "санкции имени Скрипаля" не так значимы для российского фондового рынка и рубля из-за того, что запрет на большую часть продукции двойного значения уже действует с 2014 года.

При этом специалист рассказал, что гораздо опаснее для российской экономики инициативы сенатора Линдси Грэма и его коллег, которые предложили ввести жесткие санкции против российских госбанков и новых выпусков облигаций.

Эти предложения сенат будет рассматривать после каникул.

Аналитик "Финама" добавил, что хотя шансы на введение столь радикальных мер крайне малы, доллар в лучшем случае до сентября будет стоить порядка 65-69 рублей.

Антироссийские санкции и международная торговля
© РИА Новости, Инфографика
Санкции против России и международная торговля

Законопроект могут не принять

Эксперты отмечали, что по госбанкам формулировка в документе расплывчатая, поэтому потенциально он может привести и к запрету на расчеты в долларах.

МИД РФ Сергей Лавров. Архивное фото
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Лавров назвал цель антироссийских санкций
По их мнению, это было бы очень болезненно для банков и курса рубля. Вместе с тем они указывали, что законопроект могут серьезно скорректировать или даже вовсе не принять.

Если подобные инициативы сенаторов будут приняты, то в первую очередь это негативно отразится на внесенных в санкционный список крупнейших российских банках, которые не смогут совершать долларовые расчеты через корсчета в американских банках.

"Негативные сюрпризы возможны. Попытка надавить на рынок будет. Но я не стал бы переоценивать их последствия. На дворе август, многие трейдеры и инвесторы в отпуске", — сказал заместитель гендиректора по развитию розничного бизнеса "Велес Капитал" Алексей Бушуев.

При этом эксперт отметил, что на эмоциях возможны резкие движения. Тем не менее, вдумчивые инвесторы узнали о санкциях не вчера и откорректировали свои портфели, резюмировал специалист.

Отравления в Британии

Утром 4 июля в Эймсбери два человека попали в больницу после "воздействия неизвестного вещества". Одна из пострадавших скончалась, мужчина — пришел в сознание. В Скотленд-Ярде заявили, что они отравились тем же веществом, что и экс-полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия.

Трамп на встрече со своими сторонниками в городе Тампа в штате Флорида. 1 августа 2018
© AP Photo / Chris O'Meara
Быть или не быть… У США с санкциями что-то пошло не так
Эймсбери находится неподалеку от Солсбери, где в начале марта отравили Скрипалей. Лондон обвинил в отравлении Москву, но не привел никаких доказательств. Россия свою причастность категорически отрицает. Москва не раз предлагала провести совместное расследование инцидента, однако Лондон проигнорировала инициативу и отказал в доступе к Скрипалям.

Также МИД уличил британского премьера Терезу Мэй во лжи. Так, она утверждала, что яд для Скрипалей изготовили в России. Однако в лаборатории Портон-Даун это опровергли. В середине мая экс-офицер ГРУ покинул больницу, его дочь выписали еще в середине апреля. Она заявила, что вернется в Россию.

Введение санкций против России и ответные шаги
© Инфографика
Введение санкций против России и ответные шаги
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