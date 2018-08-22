МОСКВА, 22 авг — РИА Новости. Мусоросжигающие электростанции (ТЭС) в Подмосковье и Татарстане не создадут вредных выбросов, рассказал в интервью РИА Новости гендиректор компании "РТ-Инвест", строящей эти станции, Андрей Шипелов.

В июне 2017 года компании АГК-1 и АГК-2, входящие в "РТ-Инвест", выиграли на конкурсе право строительства четырех мусоросжигающих электростанций мощностью по 70 МВт в Подмосковье и одной мощностью 55 МВт в Татарстане. Инвестиции планируются на уровне 150 миллиардов рублей.

"С самого начала генеральная идея всех этих предприятий была в том, чтобы не создавать никакого дискомфорта для окружающего населения и экологии. Все такие заводы проектируются изначально ровно по такому принципу. Заводы строятся на удалении от населенных пунктов, порядка 600-700 метров до ближайшего", — рассказал Шипелов.

"Основное, чему уделяется внимание — отсутствие выбросов с предприятий. Применяются самые лучшие современные технологии, которые позволяют убрать дым из трубы – выходит только пар без содержания каких-либо опасных компонентов. Такие же заводы строятся и в центре городов, например в Вене, Лондоне, Париже. Они находятся в городской черте и успешно соседствуют с детскими садиками, больницами", — пояснил Шипелов.

Компания "РТ-Инвест" создана в 2012 году при участии госкорпорации "Ростех". В настоящее время доля "Ростеха" в ней составляет 25,01%. Еще 39,99% компании принадлежат главе совета директоров "АвтоВАЗа" Сергею Скворцову и 35% косвенно контролирует Шипелов.

Полную версию интервью читайте на сайте агентства экономической информации "Прайм" (медиагруппа "Россия сегодня") 1prime.ru в 11.00 мск.