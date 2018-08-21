В МТС оценили влияние отмены внутрисетевого роуминга на отрасль

МОСКВА, 21 авг — РИА Новости. Отмена платы за внутрисетевой роуминг может привести к небольшому снижению выручки, но, тем не менее, не является серьезным ударом для отрасли сотовой связи — рынок был готов к этому, заявил журналистам вице-президент МТС по маркетингу Вячеслав Николаев.

Крупнейшие сотовые операторы недавно объявили об отмене платы за входящие звонки во внутрисетевом роуминге. МТС отменит плату за входящие звонки в поездках по РФ с 30 августа, "Вымпелком" сделал это с 20 августа, "Мегафон" планирует с 1 сентября, Tele2 – до 27 августа. Этому предшествовало предписание Федеральной антимонопольной службы (ФАС) и последующие за этим антимонопольные дела в отношении операторов. В начале августа ФАС закрыла дела в отношении операторов, а замглавы ведомства Анатолий Голомолзин заявил, что роуминг будет отменен к октябрю.

"В моменте это (отмена платы за внутрисетевой роуминг — ред.) может привести к какому-то снижению нашей выручки, но, тем не менее, мы не считаем, что это какой-то принципиальный удар по индустрии. Лучше было бы обойтись без этого, но мы были готовы к этому исходу, давно были разговоры с ФАС. Поэтому пришли к такой реализации, сюрпризом для нас она не явилась. Прямого выхода из этого в повышение тарифов мы не видим", — сказал Николаев.

По его мнению, со временем отрасль, так или иначе, пришла бы к отмене этой платы. "Если посмотреть тенденцию развития телекоммуникаций и в России, и в мире, мы понимали, что рынок идет к снижению составляющей любого роуминга. И я думаю, что если бы сейчас не было этого движения, то в течение одного-двух лет эта история сама собой устаканилась бы. Сейчас мы вынуждены были просто сделать это чуть быстрее, поэтому это, возможно, нарушило баланс", — сказал вице-президент МТС.