Пленарное заседание межправительственной российско-китайской комиссии по сотрудничеству и развитию Дальнего Востока и Байкальского региона РФ и Северо-Востока КНР в китайском городе Далянь. 21 августа 2018

Пленарное заседание межправительственной российско-китайской комиссии по сотрудничеству и развитию Дальнего Востока и Байкальского региона РФ и Северо-Востока КНР в китайском городе Далянь. 21 августа 2018

ДАЛЯНЬ (Китай), 21 авг — РИА Новости. Вице-премьер РФ, полпред президента в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев и вице-премьер Госсовета КНР Ху Чуньхуа на встрече во вторник обсудили ряд документов, которые готовятся к подписанию на IV Восточном экономическом форуме во Владивостоке.

"В рамках работы межправительственной комиссии обсуждали целый ряд документов, которые хотели бы подготовить к подписанию на IV Восточном экономическом форуме, он состоится через три недели во Владивостоке", — заявил Трутнев по итогам заседания российско-китайской межправкомиссии.

По его словам, "одним из главных документов, которые хотелось бы подписать на форуме в рамках нашего сотрудничества, является программа сотрудничества между регионами Дальнего Востока, Байкальским регионом и северо-восточными провинциями КНР".

"Там был целый ряд сложных вопросов, мы их сегодня в узком составе подробно обсудили, я признателен вице-премьеру КНР Ху Чуньхуа за то, что позицию они заняли весьма конструктивную, и по тем вопросам, которые, скажем так, с нашей стороны вызывали сложности в подписании документа, они практически по всем вопросам позицию свою скорректировали, мы в свою очередь тоже сделали несколько шагов навстречу, поэтому сегодня есть шанс, что программа будет подписана", — подчеркнул Трутнев.

При этом он отметил, что "это будет непросто, потому что за три недели не только нужно текст составить, нужно его согласовать со всеми ведомствами, но во всяком случае такая задача перед нами поставлена".

Вице-премьер также сообщил, что на заседании "обсуждался еще ряд документов такого программного характера, например, план работы в области развития сельского хозяйства, там тоже есть интересные решения, в том числе будет изучаться возможность создания совместных предприятий в области сельского хозяйства".

Он добавил, что большие проекты уже реализуются — и с участием российских инвесторов на Дальнем Востоке, и с участием китайских инвесторов, и с участием инвесторов из других стран.

"То есть Дальний Восток с точки зрения развития проектов в сельскохозяйственной сфере, так сказать, демонстрирует достаточно бурный рост, и нам надо к этому росту быть готовыми и с точки зрения взаимных условий, ограничений, и с точки зрения развития инфраструктуры", — подытожил Трутнев.

Заседание межправительственной российско-китайской комиссии по сотрудничеству и развитию Дальнего Востока и Байкальского региона РФ и северо-востока КНР состоялось во вторник в китайском Даляне.