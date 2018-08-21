В СФ рассказали, как создание криптоофшоров отразится на российском бизнесе

МОСКВА, 21 авг — РИА Новости. Замглавы бюджетного комитета Совфеда Елена Перминова считает перспективным создание криптоофшоров в России, по ее мнению, это позволит более активно развиваться российскому бизнесу и цифровым технологиям.

Ранее ассоциация предпринимателей "АВАНТИ" обратилась к исполнительной власти и законодателям с предложением создать в России криптоофшоры. Две первые Криптодолины предлагается разместить в Калининградской области и Приморском крае на территории специальных административных районов. Участники экономических процессов могут быть на три года освобождены от налоговых платежей.

"Я думаю, это будет перспективно и жизнеспособно — создание таких зон в России. Наш бизнес в условиях неблагоприятной международной обстановки возвращается в нашу зону, чтобы здесь открывать и развивать свой бизнес", — сказала Перминова РИА Новости во вторник.

По ее словам, создание криптоофшоров позволит получить дополнительные возможности для более эффективного развития российского бизнеса.