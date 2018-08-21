В РКК "Энергия" избрали новый совет директоров

КУБИНКА (Московская область), 21 авг — РИА новости. Избран новый совет директоров ракетно-космической корпорации (РКК) "Энергия", в него вошли 10 руководителей госкорпорации "Роскосмос" и и.о. гендиректора корпорации Сергей Романов, говорится в сообщении, опубликованном на сайте РКК "Энергия".

"В результате голосования акционеров по первому вопросу было принято решение досрочно прекратить полномочия членов совета директоров ПАО "РКК "Энергия". В результате голосования акционеров был избран новый состав совета директоров корпорации, в который в соответствии с уставом ПАО "РКК "Энергия" вошли 11 человек", — говорится в сообщении.

Предыдущий совет директоров был избран в июне. В него входили представители предыдущего руководства Роскосмоса.

Из 11 мест в новом составе место сохранил только исполнительный директор Роскосмоса, космонавт Сергей Крикалев.

Как ранее сообщил РИА Новости источник в ракетно-космической отрасли, в совет директоров вошел первый заместитель генерального директора Роскосмоса Николай Севастьянов, который в свое время работал президентом корпорации "Энергия".