ЯКУТСК, 21 авг – РИА Новости. Чукотка и Юго-Восточная Азия заинтересованы в модернизации порта Тикси в Якутии, сообщил на брифинге председатель регионального госкомитета по делам Арктики Прокопий Николаев.

Он отметил, что для развития Северного морского пути в Якутии необходимы модернизация портовой и сопутствующей инфраструктуры и строительство новых судов.

"Чукотка выразила готовность к совместной работе с правительством Якутии над реконструкцией морского порта "Зеленый мыс", имеющего сегодня статус морского терминала морского порта Тикси. Регион, где идет активная разработка мощных месторождений меди и золота, предлагает совместно осваивать морской порт", — сказал Николаев.

По словам председателя госкомитета по делам Арктики, местные предприниматели уже начали осваивать этот маршрут, ведется работа по вывозу угля с помощью теплоходов. Кроме того, заинтересованность в развитии Севморпути проявляет Юго-Восточная Азия.

"Крупные китайские предприятия вывозят груз по этому маршруту. У них проход до Европы составляет 10 дней. По Южному же выходит месяц, соответственно, в три раза дольше. Но эти компании требуют гарантий, развитой транспортной инфраструктуры", — сообщил председатель госкомитета.