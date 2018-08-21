Минсельхоз повысил прогноз по сбору урожая зерна в России

ВЛАДИМИР, 21 авг — РИА Новости. Минсельхоз РФ ожидает сбор зерновых в 2018 году на уровне 100-105 миллионов тонн, сообщил глава Минсельхоза Дмитрий Патрушев.

"Я думаю, что по итогам года мы соберем от 100 до 105 миллионов тонн зерна", — сказал Патрушев журналистам.

Он отметил, что уборка зерновых в текущем году идет нормально, хотя и началась на несколько недель раньше, чем в прошлом году, из-за погодных условий. Урожайность зерна на данный момент примерно на 20% ниже прошлогодней.

"Но, тем не менее, у нас в этом году будет среднестатистический урожай. В этом году абсолютно логичный для нашего климата, для нашей погоды урожай", — указал министр.

Ранее Минсельхоз РФ предполагал, что урожай зерновых в России в 2018 году будет находиться в пределах 100 миллионов тонн. Сбор пшеницы ожидается на уровне 64,4 миллиона тонн. В 2017 году Россия получила рекордный урожай за всю свою историю — 135,4 миллиона тонн в чистом весе, включая 85,9 миллиона тонн пшеницы. Сбор зерна в 2016 году составил 120,7 миллиона тонн.