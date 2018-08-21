Правительство разрешило "Ростеху" продать акции "Технодинамики"

МОСКВА, 21 авг — РИА Новости. Правительство России разрешило госкорпорации "Ростех" продать более 460 тысяч акций акционерного общества "Технодинамика", распоряжение опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации во вторник.

"Согласиться с отчуждением государственной корпорацией по содействию разработке производству и экспорту высокотехнологичной промышленной продукции "Ростех" третьим лицам, не относящимся к ее организации, переданных ей в качестве имущественного взноса РФ 462 423 штук обыкновенных голосующих акций акционерного общества "Технодинамика" по цене не ниже рыночной", — говорится в документе.

Как отмечается, цена акций должна быть определена на основании подготовленного независимым оценщиком отчета об оценке рыночной стоимости акций путем проведения закрытого конкурса.

Холдинг "Технодинамика" специализируется на разработке, производстве и послепродажном обслуживании систем и агрегатов воздушных судов. Кроме того, холдинг производит детали и агрегаты для таких отраслей промышленности как нефтяная и газовая, автомобилестроение, транспорт, энергетика. "Технодинамика" включает в себя предприятия, расположенные по всей стране — в Москве, Московской области, Уфе, Самаре, Екатеринбурге, Архангельской области и других регионах России. Холдинг входит в состав госкорпорации "Ростех".