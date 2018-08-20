В "Мегафоне" не согласились с претензиями ФАС по поводу цен на sms-рассылки

МОСКВА, 20 авг — РИА Новости. "Мегафон" в ответ на претензии Федеральной антимонопольной службы (ФАС) заявил, что его цены на sms-рассылки соответствуют рыночным.

Ранее в понедельник ФАС сообщила, что возбудила дела против МТС, "Мегафона", "Вымпелкома" (торговая марка "Билайн") и Tele2 из-за разницы тарифов sms-рассылок для государственных и частных организаций, включая банки. По результатам проведенного расследования ФАС установила, что условия договоров с организациями без госучастия в капитале существенно отличаются от условий договоров организаций с госучастием. Предполагается, что заседания комиссий по рассмотрению этих дел пройдут в сентябре.

В "Мегафоне" не согласны с выводами ведомства. "Наши тарифы публичны и прозрачны и находятся на уровне с рынком. В ходе рассмотрения дела мы готовы представить ФАС дополнительные материалы", — сказал РИА Новости руководитель практики по антимонопольному праву и закупкам "Мегафона" Дмитрий Абрамов.

"Мы неоднократно заявляли о том, что sms-рассылки не являются единственным способом информирования потребителей, и мы не занимаем доминирующего положения на этом рынке. Сегодня доступны различные способы информирования клиентов – электронная почта, звонки, мессендежры, push-уведомления из приложений и другие способы", — отметил Абрамов.

"Что касается банков, то необходимо отметить, что закон не регламентирует способ информирования — банки и их клиенты могут выбрать любой из них в рамках договора, и различные способы информирования предлагают не только банки, но и другие организации", — заключил представитель "Мегафона".

В середине июня ФАС предписала операторам "большой четверки" в течение двух недель устранить дискриминационные условия договоров с частными банками об оказании услуг sms-рассылок. Как уточнял заместитель главы службы Андрей Кашеваров, сотовые операторы устанавливали для негосударственных банков более высокий sms-тариф, чем для госбанков.