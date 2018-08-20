В "Мегафоне" не согласились с претензиями ФАС по поводу цен на sms-рассылки

МОСКВА, 20 авг — РИА Новости. "Мегафон" в ответ на претензии Федеральной антимонопольной службы (ФАС) заявил, что его цены на sms-рассылки соответствуют рыночным.
В "Мегафоне" не согласны с выводами ведомства. "Наши тарифы публичны и прозрачны и находятся на уровне с рынком. В ходе рассмотрения дела мы готовы представить ФАС дополнительные материалы", — сказал РИА Новости руководитель практики по антимонопольному праву и закупкам "Мегафона" Дмитрий Абрамов.
"Мы неоднократно заявляли о том, что sms-рассылки не являются единственным способом информирования потребителей, и мы не занимаем доминирующего положения на этом рынке. Сегодня доступны различные способы информирования клиентов – электронная почта, звонки, мессендежры, push-уведомления из приложений и другие способы", — отметил Абрамов.
В середине июня ФАС предписала операторам "большой четверки" в течение двух недель устранить дискриминационные условия договоров с частными банками об оказании услуг sms-рассылок. Как уточнял заместитель главы службы Андрей Кашеваров, сотовые операторы устанавливали для негосударственных банков более высокий sms-тариф, чем для госбанков.