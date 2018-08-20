Турция намерена сотрудничать с Россией по процессу против США в ВТО

АНКАРА, 20 авг — РИА Новости. Турция намерена наладить сотрудничество с другими странами, в том числе Россией, по процессу против США во Всемирной торговой организации (ВТО), говорится в сообщении минторга страны.

"Мы предпринимаем необходимые шаги с целью защиты прав наших экспортеров. Наша страна начала процесс в ВТО по дополнительным пошлинам со стороны США по стали и алюминию. В ближайшее время мы наладим сотрудничество со странами-экспортерами, которые также ведут процессы против США в ВТО (Китай, Канада, Россия, Индия, Мексика и страны ЕС), продолжим работу по защиты наших прав ", — говорится в сообщении ведомства.

Отношения Вашингтона и Анкары в последнее время обострились, в том числе из-за дела американского пастора Эндрю Брансона, задержанного еще в 2016 году турецкими властями. Минфин США ввел санкции против главы минюста Турции Абдулахмита Гюля и главы МВД Сулеймана Сойлу, обвинив их в "серьезных нарушениях прав человека".

Затем президент США Дональд Трамп заявил, что санкционировал повышение вдвое пошлин на алюминий и сталь из Турции — до 20% и 50% соответственно. Это вызвало обвал турецкой лиры до исторического минимума. Анкара в ответ резко повысила пошлины на 22 вида американских товаров, в том числе на табак, алкоголь, автомобили, косметические изделия, рис и фрукты, на общую сумму в 533 миллиона долларов.